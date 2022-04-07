Osayi-Samuel: Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, derbi için çalışıyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray ile büyük bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, bu maç için çalışıyoruz" dedi.

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Süper Lig’in 32’nci haftasında konuk edeceği Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de idman öncesi Osayi-Samuel basın mensuplarına konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile büyük bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayarak, “Sadece oyuncular için değil, taraftarlar içinde önemli bir maç ve önemli bir anlam ifade ediyor. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza son dönemde olduğu gibi ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, bu maç için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel, sağ bek pozisyonunda oynamasıyla ilgili şunları söyledi;

“Bu konuyu çok fazla düşünmedin. Sadece oynamak istiyorum, hangi pozisyon olduğunun önemi yok. Hocamız neresi derse elimden geleni yaparım. Gelişmem gereken bir pozisyon ve burada ilk defa oynuyorum. Öğrenmem gereken çok şey var. Hocaların yardımıyla öğreniyorum. Gelişiyorum ve takım da gelişiyor. Bu pozisyonda olursam daha da ciddiye alabilirim.”

‘TARAFTARA BÜYÜK İŞ DÜŞECEK’

Sarı-lacivertli oyuncu, maç maç ilerlediklerini dile getirerek, “Aynı şekilde yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Hocamızın da takım üzerinde büyük etkisi var. Futbolcular, bu maçın taraftarlar için önemini biliyor. Taraftarlara büyük iş düşecek. 90 dakika boyunca bizi desteklemelerini istiyoruz. Son iki maçta bizi çok iyi desteklediler ve büyük fark ürettik. Taraftarlarımızdan bu maçta da bunu istiyoruz. Performansımda hocalarımızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem Pereira’nın hem İsmail hocanın benim üzerimde etkisi oldu. Ben kendime çok inanıyorum ve bu konuda özgüvenliyim. Takımıma yardım etmek için neler yapabileceğimi biliyorum. Performansıma hem hocalarım hem kendimin etkisi var. Çok çalışmaya devam edersem oynamaya da devam ederim” diye konuştu.

Transfer konusunda isminin çıkmasıyla ilgili soruya da Osayi-Samuel, şu yanıtı verdi;

“Bu tarz haberleri okumamaya çalışıyorum. Bazen duyduğum oluyor ama performansımı etkilemiyor. Benim yeteri kadar tecrübem var. İyi performans gösterince böyle dedikodular oluyor.”

‘FOTOĞRAFLARDA YANLIŞ ANLARDA YAKALANIYORUM’

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda hiç gülümsememesi ile ilgili soruya da Osayi-Samuel, “Yanlış anlarda fotoğraflara yakalanıyorum. Burada çok mutluyum ve beni herkes mutlu ediyor. Bu tarz mesajlar geldi mutsuz olduğuma dair. Ben buraya ilk geldiğim andan beri çok iyi karşılandım, sadece fotoğraflarda yanlış anlarda yakalanıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Sarı-lacivertli futbolcu, taraftarın derbide tribünleri doldurması gerektiğini belirterek, “Taraftarlarımız bizim için 12. oyuncu. Bu maçta çok önemli bir rol oynayacaklar. 90 dakika boyunca desteklerini gösterirlerse bize çok yardım edecekler ve oyunculara özgüven verecek. Taraftarların bizimle olmasını istiyorum. Maç içerisinde iyi gitmeyen anlar olabilir, asıl o zaman o desteğe ihtiyacımız var. Bir yerden bir yere taşındığınız zaman onun bazı zorlukları olabiliyor. Takım çalışanları ve oyuncular çok iyi karşıladı ve adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldular. 1 yıldan fazla süredir buradayım, daha fazla süreymiş gibi geliyor. Her maç kendimi geliştirip istikrar yakaladım, hocamız da bunu bizden istiyor” şeklinde konuştu.