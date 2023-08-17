Osijek Adana Demirspor maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Osijek Adana Demirspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Adana Demirspor ilk maçta sahasında 5-1 mağlup ettiği Osijek ile deplasmanda karşılaşıyor. Adana Demirspor, Hırvatistan'da avantajı koruyarak play-off turunda yer almak istiyor.

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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor, Osijek ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Kluivert yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor, Osijek’i ilk maçta 5-1 ile geçmişti.

Temsilcimiz turu geçmesi halinde, play-off’ta Avrupa Ligi’nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR’UN AVRUPA KARNESİ

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Romanya temsilcisi CFR Cluj’u deplasmanda 1-1’in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek’i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek’i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.