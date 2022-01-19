Osman Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe formasıyla ilk kez!

Fenerbahçe'nin 2003 doğumlu kalecisi Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez A takım formasıyla sahaya çıktı. Genç kaleci Ertuğrul Çetin, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda şans buldu.

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Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile oynadığı maçın son anlarında belinden sakatlanan Berke Özer, karşılaşmaya devam edememiş ve eldivenleri Ertuğrul Çetin’e vermişti. Özer’in ağrıları geçmeyince, Teknik Direktör İsmail Kartal kaleyi 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin’e emanet etti. Bu müsabakayla genç file bekçisi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11’de sahaya çıkmış oldu.

“ALTYAPIDAN TANIRIM”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçtan önce yaptığı açıklamada, “Berke ağrıları devam ettiği, kendini iyi hissetmediği için kalede Ertuğrul başlayacak. O da çok yetenekli. Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet edecek bir kaleci. Ben onu çok eskiden, altyapıdan tanıyorum. Onun da yolu açık olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.