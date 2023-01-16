Osman Özköylü: Kızgınım

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün istediklerimizi tam anlamıyla yapamadık. Kızgınım. Çok basit hatalar yaparak rakibe 1 puan verdik" dedi.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Pendikspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, Pendik Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıkları bir maç olduğunu söyleyen Osman Özköylü, “Beklentimiz çok farklıydı. Üç puan kazanmak istiyorduk. Karşımızda sıkıntıları olan ve buraya eksik gelen bir Erzurumspor FK vardı. Kadro kalitesini daha yukarıya çıkarmış bir takım olarak ikinci yarıya 3 puanla başlamamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

İlk yarıda üretken olamadıklarını vurgulayan Osman Özköylü, “Oyunun kontrolü hep bizdeydi. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ve öne de geçtik. Kendi oyuncumuzun hatasının penaltıya sebep olması büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok üzgünüm. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Kazanmamız gerekiyordu. İyi bir takımız. Bugün istediklerimizi tam anlamıyla yapamadık. Kızgınım. Çok basit hatalar yaparak rakibe 1 puan verdik. Oyuna oyuncu alıyoruz. Attığımız gol bizim oyuncu nedeniyle iptal oluyor. Penaltıya da bizim oyuncu sebep oluyor. Oyuncunun sahaya girdiğinde katkı vermesi lazım. Bir futbolcu, basit bir penaltıya sebep olamaz” şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmadaki hakem yönetimini de sert bir şekilde eleştiren Özköylü, “Böyle bir yönetimden şaşkınım. Verdikleri kararlar tuhaf. Erzurumsporlu oyuncular maç boyunca sürekli yerde. İlk yarıda 2 dakika, ikinci yarıda 9 dakika uzatma var. Rakip oyuncuları bir kere bile uyarmadı. Bunu anlayamıyorum. Berabere bitirmeye mi çalışıyor? Olağanüstü kötü bir yönetim vardı. Akıl alacak gibi değil. Kızıyoruz hakeme. Olağanüstü yanlış kararlar verdi. Atacaksın golü, hakemi de rakibi de yeneceksin” diye konuştu. (AA)