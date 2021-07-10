Oussama Haddadi: Türkiye’deki futbol seviyesi Fransa’dan iyi

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta devam eden Yeni Malatyaspor'da yeni transfer Oussama Haddadi, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine birçok teklif olduğunu ancak Yeni Malatyaspor'u tercih ettiğini söyleyen Tunuslu Haddadi, “Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için burayı seçtim. Şartlar çok iyi, takımdaki ambiyans iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Malatyaspor'a geldim. İrfan hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve irfan hocayla bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız” dedi.

Türkiye’deki yaşama ve futbola da değinen 29 yaşındaki futbolcu, “Türkiye çok güzel bir ülke. Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan daha iyi. Fransa'da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz” şeklinde konuştu.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİYOR

1 Ay içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini söyleyen Haddadi, “Ben de 1 ay içinde Türk olacağım. Benim eşim de Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Bana bende bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum, burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah Türk olacağım yakında” diye konuştu.