Oxlade-Chamberlain: 8 numara pozisyonu en rahat hissettiğim yer

Beşiktaş'a Kayserispor karşısında galibiyeti getiren golü atan Alex Oxlade-Chamberlain maçın ardından yapıtğı açıklamada, ''Reaksiyonumuz çok iyiydi ve bize özgüven verdi'' dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 6’ncı haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-1 yenen Beşiktaş’ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, “Takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi ve bize özgüven verdi. İkinci yarıda ilk yarıdan daha iyi oynadık ” dedi.

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Oxlade-Chamberlain, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı oyuncu, “3 puan bugün adına en önemli şey. Benim en mutlu olduğum şey 3 puanı almış olmamız. Takımdaki rolüm gereği orta sahada hücum katkısı benden bekleniyor. Gol ya da asist anlamında fark oluşturmam gerekiyor. Bugün gol attım, bunun için mutluyum. Yeni geldiğiniz bir takımda attığınız ilk gol her zaman çok güzeldir. Takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi ve bize özgüven verdi. İkinci yarıda ilk yarıdan daha iyi oynadık” diye konuştu.

“FUTBOLCU HER ZAMAN HOCANIN İSTEDİĞİNİ YAPMA GÖREVİNİ ÜSTLENMELİDİR”

Sahada 8 numara pozisyonunda etkili olduğunun altını çizen 30 yaşındaki futbolcu, “8 numara en çok oynadığım pozisyon diyebilirim. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum ama futbolcu her zaman hocanın istediğini yapma görevini üstlenmelidir. Futbolcu, futbolcudur. Her mevkide oynaması gerekir. 8 pozisyonu benim rahat hissettiğim mevkii ama bana görev verilen her yerde elimden gelenin en iyisini yapmama gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“FİZİKSEL OLARAK VEREBİLECEĞİM ÇOK ŞEY VAR”

Kendisini fiziksel anlamda iyi hissetiğini aktaran Oxlade-Chamberlain, “Şu an iyi durumdayım. İyi hissediyorum ama tabii ki maç maç oynadıkça daha da iyiye gideceğim. Fiziksel olarak verebileceğim çok şey var. Arada oynamadığım zamanlar da oluyor ama oynadıkça fiziksel olarak daha da iyi seviyeye geleceğim” diyerek sözlerini tamamladı.