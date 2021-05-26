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Ozan Kabak Almanya’ya dönüyor

Liverpool, 21 yaşındaki Türk stoperinin satın alma opsiyonunu kullanmayarak tercihini Konate’den yana yaptı. Leipzig de boşluğu milli futbolcumuzla dolduracak.

Güncellenme: 09:33, 26/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Ozan Kabak Almanya’ya dönüyor

OZAN Kabak'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası formasını giyeceği yeni takım belli oldu. Liverpool, Schalke'den kiraladığı milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunu kullanmayıp Leipzig'ten İbrahim Konate'yi 40 milyon Euro'ya transfer etti. Alman temsilcisi de
İngiliz ekibine sattığı savunmacının yerine 21 yaşındaki genç futbolcuyu renklerine bağlayacak. Ozan'ın bonservisinin bulunduğu Schalke,
küme düştüğü için transferde zorluk çıkarmayacak.

JESSE MARCH, OZAN KABAK’IN MUTLAKA ALINMASINI İSTİYOR

Milli futbolcumuz, Leipzig'e transferi durumunda, takımı sezonu ikinci bitirdiği için, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başına geçmesiyle göreve gelen Jesse March, uzun süredir izlediği Ozan Kabak'ın mutlaka alınmasını istiyor. March'ın amacı genç savunmacıyı, Konate gibi parlatarak gelecek sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle satmak.

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