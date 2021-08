Bonservisi Alman ekibi Schalke 04'te bulunan ve geçtiğimiz sezonun yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak, Premier Lig'e geri döndü.

Milli futbolcu Ozan Kabak’ın yeni takımı belli oldu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün geçtiğimiz sezon devre arasında İngiliz devi Liverpool’a kiraladığı Ozan Kabak, gelecek sezon da Premier Lig’de forma giyecek.

Premier Lig’de ilk üç hafta sonunda sıfır puanla 19. sırada yer alan Norwich City, Ozan Kabak’ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Norwich City’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Schalke’nin savunma oyuncusu Ozan Kabak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil ettiğimizi mutlulukla bildiririz. Hoş geldin Ozan Kabak” ifadelerine yer verildi.

We’re delighted to confirm the signing of defender Ozan Kabak on a season-long loan deal from Schalke!

#WelcomeKabak

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 30, 2021