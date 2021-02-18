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Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Leipzig galibiyetindeki performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:41, 18/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Son 16 Turu’ndaki ilk 4 maçın ardından en iyi 11 paylaşıldı.

Liverpool ile 2. resmi maçına çıkıp takımının Leipzig’i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla İngiliz basınında da övgüyle bahsedilen Ozan Kabak, haftanın ilk 11’ine seçildi.

Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli futbolcunun yanında 5 Liverpool oyuncusu daha yer aldı. Allison, Alexander-Arnold, Robertson, Salah ve Mane de en iyi oyuncular arasında yerini aldı.

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