Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Son 16 Turu’ndaki ilk 4 maçın ardından en iyi 11 paylaşıldı.

Liverpool ile 2. resmi maçına çıkıp takımının Leipzig’i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla İngiliz basınında da övgüyle bahsedilen Ozan Kabak, haftanın ilk 11’ine seçildi.

Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli futbolcunun yanında 5 Liverpool oyuncusu daha yer aldı. Allison, Alexander-Arnold, Robertson, Salah ve Mane de en iyi oyuncular arasında yerini aldı.

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Liverpool’da forma giyen milli stoper Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın takımına seçildi. #UCL pic.twitter.com/ETPQm1Qgbu — Sözcü Spor (@SozcuSkor) February 18, 2021