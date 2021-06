Ozan Kabak: Wembley tam kupa kaldırmanın adresi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Almanya'da yaptığı kamp ile noktaladı. Ay-yıldızlı ekipte sezonu İngiltere ekiplerinden Liverpool'da tamamlayan genç oyuncu Ozan Kabak, Avrupa Şampiyonası ve milli takım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak millilerin Antalya'da başlayan ve Almanya'da tamamlanan kamp dönemiyle ilgili konuşan Ozan Kabak, “Uzun bir kamp oluyor. Şimdiden bazı arkadaşlarımız için 3 hafta oldu. Antalya'da kendi memleketimiz olduğu için daha rahattık ama Almanya'da çok güzel bir yere geldik. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İtalya maçına konsantre olmuş durumdayız. Rakibi enine boyuna analiz ettik. Kendi taktiğimize göre antrenmanlar yaptık. Çok heyecanlıyız. Sürekli kendi aramızda da konuşuyoruz. Turnuva ve İtalya maçı hakkında. İtalya maçını iple çekiyoruz. Biz mesela kendi aramızda konuştuğumuzda büyük maçlara nasıl konsantre olduğumuzu nasıl iyi maçlar çıkardığımızı konuşuyoruz. Fransa maçı olsun Hollanda maçı olsun. Büyük maçları aslında çok iyi oynayan bir takımız. Aynı zamanda çok genç bir takımız. Herkes çok genç ve Avrupa'da oynayan birçok futbolcumuz var. Bunlar da bir avantaj İtalya maçı için. Çoğu futbolcumuz İtalya liginde oynayan oyuncuları. Onlar da görüşlerini bizimle paylaşıyor. Çok heyecanlıyız” diye konuştu.

“İtalya ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzun farkında”

İtalya Milli Takımı'nın ay-yıldızlı ekibi ciddiye aldığının altını çizen genç savunma oyuncusu, “Merih, Hakan, Mert ve Kaan hepsi İtalya'dan geliyor sonuçta. Merih kendi takım arkadaşlarını anlatıyor. Bonucci, Chiellini Hakan olsun Mert olsun onların takımlarında da oynayanlar var. Onlar anlatıyorlar biz de dinliyoruz. Fransa, Hollanda ve Norveç maçlarını hepsini izlediler. İtalyanlar da izledi. Onlar da bizim ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzun farkında. Ben öyle düşünüyorum. Tam konsantre ile kendi evlerinde bizi yenmek için çıkacaklardır. Bizi çok ciddiye alıyorlardır bence” değerlendirmesini yaptı.

“Bakü'de Türk seyircilerin yoğun olacağını düşünüyorum”

EURO 2020 A grubunda Bakü'de oynayacakları 2 müsabakanın taraftar açısından iyi olacağına değinen Ozan Kabak, “Bence çok olumlu olacak. Biz yaklaşık bir buçuk senedir taraftarsız oynuyoruz. Son hafta Premier Lig'de taraftar vardı. Apayrı bir atmosfer oluyor. Hem taraftarlar hem biz futbolcular bu atmosferi çok özeldik. Özellikle Bakü'de Türk seyircilerin yoğunlukta olacağını düşünüyorum. Çok güzel maçlar olacağını düşünüyorum. İnşallah hem kendimizi hem de taraftarları mutlu ederiz” dedi.

“Türk futbolunu temsil etmek güzel”

Premier Lig'de Liverpool formasıyla ilk maçında milli futbolcular Çağlar ve Cengiz'e karşı oynadığı mücadeleye değinen milli oyuncu, “Maçtan önce de konuşmuştuk. İlk maç onlarla olacak diye. Soyunma odasında da konuştuk. Sahada konuştuk. Güzel duygular. Hangi arkadaşım olursa olsun fark etmez. Avrupa'nın bir köşesinde onlarla bir maça çıkmak farklı formaları giymek çok enteresan ama bir anlamda güzel. O maçın kritiğini yapmak forma değişmek hem de Türk futbolunu temsil etmek çok güzel. Umarım ilerde birçok arkadaşımız kardeşimiz Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyer. Bizim duygularımızı onlar da duyar” açıklamalarına yer verdi.

“Premier Lig veya Bundesliga'da oynamak isterim”

Kariyerini Premier Lig veya Bundesliga'da devam ettirmek istediğini aktaran Ozan, “Bu aslında bir tamamen kader planlaması işi. Ben Galatasaray'da 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Ondan sonra Almanya'da Stuttgart, Schalke'de oynadım. Yine tekrar Şampiyonlar Ligi oynadım. Aslında yaşına bakınca 3 ligde oynadım. 10'a yakın Şampiyonlar Ligi maçı oynadım. Şimdi Avrupa Şampiyonası var. Genç yaşta bunlar önemli tecrübeler. Ben mutluyum, gururluyum. Bundan sonra da kariyer planlamam devam edecek. En iyi şekilde oturup en iyi lige en iyi takıma kariyerimi devam ettirmeye çalışacağız. Premier Lig ve Bundesliga bana çok şey kattı. Şu an net bir şey söyleyemem ama Premier Lig veya Bundesliga'da kariyerimi devam ettirmek isterim” şeklinde konuştu.

“Umarım daha birçok futbolcu Premier Lig'de forma giyer”

Genç futbolcu, Premier Lig'de oynayan milli oyuncu sayısının artmasıyla ilgili de konuşarak, “Bizim oyuncularımız bence dünyanın her takımında her liginde forma giyebilecek kapasiteye sahip. Türk futbolcusu özelinde konuşmak gerekirse. Premier Lig belki dünyanın en iyi ligi. Bizde o kapasite var. Bunu da gösterdik. Çağlar, Cengiz, Cenk Okay hepimiz gösterdik. Umarım daha birçok futbolcu forma giyer” değerlendirmesini yaptı.

“Wembley tam kupa kaldırmanın adresi”

EURO 2020 finalinin Wembley Stadyumu'nda oynanacak olması ile ilgili de görüş belirten Ozan Kabak, “Wembley tam kupa kaldırmanın adresi. Her sene FA Cup olsun yarı finaller ve finaller orada olacak. Çağlar ile de konuştuk tebrik ettik. O da FA Cup kaldırdı. İlk Türk mü oldu bilmiyorum ama çok sevinçliyiz onun adına da. İnşallah tekrar ayak basarız” ifadelerini kullandı.

“Çağlar ve ben Rıdvan'a yol gösteriyoruz”

Takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın kendisine Avrupa ligleri ile ilgili sorular yönelttiğinin altını çizen Kabak, şu ifadelere yer verdi:

“Rıdvan ile zaten burada çok konuşuyoruz. Hem karakter olarak hem futbol olarak çok üst düzey olabilecek bir insan. Sürekli konuşuyoruz. O da meraklı. Nasıl oldu nasıl olacak diye. Ben Çağlar ona sürekli yol gösteriyoruz. Doğru düşünüyor bence. Avrupa'da Premier Lig'den önce başka bir takımla başka bir ligde forma giyip oraya gitmesi onun için daha iyi olabilir.”

“Transfer turnuvadan sonra konuşulur”

Kulübü Schalke'de kalıp kalmayacağı ile ilgili yöneltilen soruya ise Ozan Kabak, “Zor bir soru. Schalke'de güzel günlerim geçti ama çok talihsizlik de yaşadım ama bana çok şey kattı. Edindiğim her tecrübe geri kalan hayatımda yanımda olacak. Kalsaydım kümede kalır mıydı bu apayrı bir konu. Tartışılacak bir konu değil bence. Kader kısmet beni Liverpool'a götürdü. Orda çok daha ayrı güzel duygular yaşadım güzel tecrübeler edindim. Demek ki kader böyleymiş. Bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Şu an tamamen milli takıma konsantreyim. Bu turnuvadan sonra oturup konuşulur. Daha ortada bir şey yok” yanıtını verdi.

“Türk halkını gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız”

Türk halkının gerek stada gelerek gerekse ekran başında dualarla kendilerine destek olmalarını isteyen Ozan Kabak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Şu ana kadar Türk halkı bizim arkamızda oldu gerçekten. Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Dünya Şampiyonası elemelerinde. Hatta kötü geçse bile Uluslar Ligi'nde yanımızda oldular arkamızda durdular. Bundan sonra da İtalya'da Bakü'de bizi desteklemeye geleceklerdir. Olmasa bile ekran başında dualarıyla bizlerle birlikte olacaklardır. Biz de onları gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu bayrağın ağırlığı çok fazla. Dualarıyla ve izleyerek inşallah bizi desteklemeye devam ederler.”