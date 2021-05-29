Ozan Köprülü: Bu çocuklar Beşiktaş’ın evlatları

Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz, çifte kupalı sezonda performanslarıyla dikkat çekti. Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Erdoğan Kaya, Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin gibi birçok genç isim de geleceğe ışık veriyor. Bu isimlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olan Antrenör Ozan Köprülü, SÖZCÜ'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

Muhabirimiz Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan Köprülü, “Onlar benim evlatlarım” diyerek şunları söyledi:

“Ben de zamanında Beşiktaş'ın altyapısından yetişen bir oyuncuydum. Sergen Yalçın hocamız da efsane olmuş bir isim. Beşiktaş her zaman altyapıya önem veren bir camiadır. Altyapıda hem kendimi hem de oyuncuları geliştirdim. Sağ olsunlar, bana hep ‘baba' derler. Aramızda her zaman baba-oğul ilişkisi oldu. Hepsini ayrı seviyorum. Rıdvan'la beraber çalıştım. Çok iyi bir karakter ve eğlenceli bir yapısı var. A Milli Takım'da olması benim için gurur verici.

Ersin için Bayrampaşa'ya gittim. O dönem Emrah Bayraktar, altyapı koordinatörüydü. ‘Hocam ne yap et bu kaleciyi alalım' dedim. İyi ki o dönem almışız. Günün birinde hem Rıdvan hem de Ersin Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecektir. Kadıköy'de 4-3 kazandığımız Fenerbahçe derbisi sonrası ‘Şampiyon olacağız' dedim. Konyaspor maçı da inanılmazdı. Tüm oyuncular fedakârca savaştı ve sonunda şampiyon olduk.”

RIDVAN YILMAZ: ONU BİR BABA OLARAK GÖRÜYORUM

Rıdvan Yılmaz, altyapıda görev yaptığı hocası Ozan Köprülü'yü bize şöyle anlatıyor:

“Ozan Hoca, benim için çok özel biri. Onu bir baba olarak görüyorum. Gelişimimde çok büyük katkısı var. Ben bu günleri gördüysem önce Beşiktaş sonra Ozan Hoca sayesindedir.”