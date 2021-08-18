Ozan Tufan ‘Ada’ya uçuyor! Hayaline kavuşmak üzere…

Fenerbahçe'de Ozan Tufan belirsizliği çözülüyor... 26 yaşındaki orta saha, Watford ile el sıkıştı. Yönetim, 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu talep etti.

İRFAN YİRMİBEŞ

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OZAN Tufan, “Bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum” diye koyduğu hedefine çok yakın. Fenerbahçeli orta sahanın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın planları arasında yer almayan Ozan'ın menajeri, İngiliz kulüple el sıkıştı. Fenerbahçe yönetimi, transfer detayları için şartlarını Watford'a sundu. 2 milyon Euro kiralama bedeli isteyen sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu talep etti. Milli futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertliler harcama limitinde önemli bir kazanç elde edecek.

TRANSFERDE ÇARE ALMANYA

KANARYA, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Santrfor, sağ bek ve sol bek transferleri yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Leipzig'den Sörloth ve Hwang Hee Chan'ı kadroya katmak istiyor. Sol bek için de hedefte Bayer Leverkusen'den 28 yaşındaki Wendell var. 3 futbolcu için görüşmeler hızlandırıldı.