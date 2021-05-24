Ozan Tufan Fenerbahçe’yi ikiye böldü

Fenerbahçe’de 6 gol ve 8 asistlik performansıyla kariyer sezonunu yaşayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin gündem maddelerinden… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve A Takım Sorumlusu Emre Belözoğlu, başarılı futbolcunun kaderini tartışıyor.

Sarı- lacivertliler, Ozan Tafan'ı takımda tutmak ile satmak arasında git-gel yaşıyor. Başarılı futbolcunun takım için önemi nedeniyle satılmasına karşı çıkan bir grup var. Başka bir fikir ise 20 milyon Euro'luk çıkış maddesinin getirilmesi halinde oyuncuya izin verilmesi. Ajansspor'un iddiasına göre ise Fenerbahçe, Lazio'dan Vedat Muriqi'in içinde olduğu bir Ozan Tufan teklifi aldı. Sarı-lacivertliler, ya Muriqi'i bonservisiyle alıp Ozan'ı verecek ya da Ozan'ı satıp Muriqi'i kiralayacak…

YEDEĞİ BELLİ

Ozan Tufan'ın satılması halinde Fenerbahçe, bir başka milli orta saha Okay Yokuşlu için devreye girecek. EURO 2020'de Türkiye'nin kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra başarılı bir sezon geçirdiği Premier Lig'den de talipler olduğu belirtiliyor. Okay'ın bonservisi Celta Vigo'da…