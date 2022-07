Ozan Tufan, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kaldığı olayı anlattı

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kaldıkları olayın ayrıntılarını anlattı.

Gelecek sezon İngiltere Championship’te mücadele edecek olan Hull City’ye transfer olan Ozan Tufan, önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Ozan Tufan, Fenerbahçe yönetimine kırgın olduğunu belirtirken, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalmasına neden olan olayı anlattı.

Mesut Özil ile o dönemin teknik direktörü İsmail Kartal arasında bir diyalog yaşandığını belirten Ozan Tufan, şöyle konuştu:

“Neden kadro dışı kaldım bunun sebebini ben de bilmiyorum. Konya maçı olması lazım, Mesut abinin hoca ile yaşadığı bir diyalogdan sonra, gayet de normal, her soyunma odasında, her oyuncunun her hocayla, oyuncuların oyuncular ile yaşayabileceği bir sıkıntı yaşandı. O sorun orada kapanmalıydı. O sorunu orada kapatmak istemediler. Bu sorun başkana kadar taşındı hemen anında… Soyunma odasından oraya götürüldü. Mesut abi üzüldüğü için, gözyaşı döktüğü için yanında bulunmak istedim. Mesut abinin yanından ben de yukarı taşındım. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler. Halbuki futbolcu arkadaşlarım da oradaydılar. Hiçbiri böyle bir şey söylemedi. Hiçbir şekilde böyle bir konunun olmadığını söylediler. Ama fatura bildiğiniz gibi, Türk futbolcu olarak Ozan Tufan’a kesildi.”

“HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞ OLMADI”

Kadro dışı kalmasının ardından 6 ay boyunca kimseyle iletişim kuramadığını belirten Ozan Tufan “Ne başkan ne de yönetici… Ben başkanı kendi şahsi telefonundan aradığımda hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı. Çünkü kendi kariyerim için bir yol izlemem gerekiyordu. Kalmam gerektiğini söyledim. Hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. ‘Gitmem gerekiyor’ diyorum yine hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Menajerlerim aracılığıyla da görüşme gerçekleştirmediler. O sebepten dolayı böyle bir durum gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Hull City’ye transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Ozan Tufan şunları söyledi:

“Acun abinin araması ile başladı. ‘Başkanla bir görüşme yapıp seni isteyeceğimi söyleyeceğim. Müsaaden var mı?’ dedi. Ben de ‘Tabi ki abi. Ama öncelikle benim kulüple görüşmem lazım. Çünkü kulübün beninle ilgili tasarrufunun ne olduğunu bilmediğim için… Hoca değişikliğinden sonra devam etme süreci var mı? Ya da ayrılma düşünceleri var mı? Bunları bir sorayım. Sonra görüşelim’ dedim. Ben kulüple konuşmak istediğimde kimse geri dönüş sağlamadı. Ben de Acun abiye ‘Sende top… Gerekeni yapabilirsin’ dedim. O şekilde ilerlememiz oldu. Başkanla konuşup aralarında hallettiler. Benim de Hull City’ye transferim gerçekleşmiş oldu.”