Ozan Tufan Watford formasıyla ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Premier Lig takımlarından Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez maça çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Watford ile ilk maçına çıkan Ozan Tufan, performansıyla beğeni topladı. Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak Watford’a giden milli futbolcu, Lig Kupası 3. Tur maçında Stoke City’ye karşı ilk 11’de şans buldu. Mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalan Ozan Tufan, 3-1’lik mağlubiyete rağmen oynadığı oyunla alkışlandı.

Maç boyunca 68 kez topla buluşan ve yüzde 81 pas isabet oranıyla oynayan Ozan Tufan, 7 uzun pasının 6’sında isabet buldu. Karşılaşmada 9 ikili mücadelenin 4’ünü kazanan Ozan Tufan, sahada kaldığı süre boyunca takımın en iyilerinden biri oldu ancak, bu performansı mağlubiyete engel olamadı.