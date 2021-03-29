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Ozan Tufan’ın ‘düğün’ uğuru!

A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Norveç'e attığı 2 golle galibiyetin baş mimarı olan Ozan Tufan, Letonya maçı sonrasında evleniyor.

Güncellenme: 09:10, 29/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ozan Tufan’ın ‘düğün’ uğuru!

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ağlarına 2 gol bırakan Ozan Tufan, 31 Mart'ta nişanlısı Rojin Haspolat ile dünyaevine girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da telefonla konuştuğu Şenol Güneş'e “Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?” diye sordu.

Güneş, “Evet bu ayın 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin” yanıtını verdi. Başarılı futbolcunun en önemli motivasyon kaynağı Şenol Güneş oldu. Güneş'in, “İki maçta da iyi mücadele ettin. Avrupa Şampiyonası'nda ve elemelerde bu takımın çok önemli parçalarından biri olacaksın” ifadeleriyle tebrik ettiği öğrenildi.

A Milli Takım 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile karşılaşacak.

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Yayınlanma Tarihi:09:08,