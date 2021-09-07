Ozan Tufan’ın Watford’da giyeceği forma numarası belli oldu

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ın forma numarası açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’nin transfer döneminde Premier Lig’de oynamak istediği için Watford’a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan’ın Ada’da giyeceği forma numarası belli oldu. İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayan milli futbolcunun yeni sezonda 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Watford sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Ozan Tufan’ı ‘Yeni 18 numaramızla tanışın’ sözleriyle duyurdu.

OZAN TUFAN Introducing our new Number 18… — Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2021

İngiliz ekibi, Fenerbahçe’ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Sarı lacivertli formayla 174 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 21 gol atıp 24 de asist katkısında bulundu.