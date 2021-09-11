Ozan Tufan’lı Watford evinde mağlup oldu: 0-2

İngiltere Premier Lig 4. haftasında Wolverhampton'ı ağırlayan Watford, kendi evinde 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılırken, milli futbolcu Ozan Tufan yeni takımında ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’nin Premier Lig takımlarından Watford’a kiraladığı Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez Wolverhampton maçıyla kadroya dahil oldu. İngiltere Premier Lig 4. haftasında oynanan maçı Wolverhamptın 2-0’lık skorla kazanırken, Watford bu sezon ligdeki galibiyet hasretini sonlandırmayı başaramadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz 90 dakika boyunca süre bulamazken, ilk yarısı golsüz sona eren maçta 74. dakikada Francisco Sierralta (k.k.) ve 83’te Hee-Chan Hwang’ın golleri maçın skorunu belirledi. Wolverhampton bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı. Watford ise, 3 puanda kaldı.