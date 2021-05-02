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Özcan Bizati: ‘Galatasaray’ın bunlara ihtiyacı mı var?’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, 2-0 yenildikleri Galatasaray maçından sonra Gedson Fernandes'in faulüne değindi.

Güncellenme: 23:26, 02/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Özcan Bizati: ‘Galatasaray’ın bunlara ihtiyacı mı var?’

Süper Lig 39. haftasında Galatasaray’ı ağırlayan ve 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, kümede kalma yolunda ağır yara aldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Özcan Bizati, maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele etmediklerini söyleyen Bizati, Gedson Fernandes’in Daniel Candeias’a yaptığı harekete kırmızı kart verilmesi gerektiğini söyledi:

“Hakikaten iyi mücadele etmedik. Reaksiyon veremedik. Mağlup olduk. Önümüzde 3 maçta iyi puanlar almamız lazım. Bunun VAR'la başka bir yerle alakası yok. Gözümüzün önünde olan bir pozisyon, Fernandes'in Candeias'a yaptığı hareket her yerde kırmızı kart. VAR'da ne değerlendirilirse değerlendirilsin. Çocuğun omzunda da yırtık oluştu sezonu kapattı. Ve Galatasaray eksik kalacakken, biz eksik kaldık ve gol yedik. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı mı var? Hiçbir takımın ihtiyacı yok. Adil yönetmek gerekiyor maçları. Veya daha optimal yönetmek gerekiyor. Ben hakemin o pozisyonda optimal olmadığını düşünüyorum.”

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