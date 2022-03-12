Özer Hurmacı futbolu bıraktığını açıkladı

Milli futbolcu Özer Hurmacı, 35 yaşındaki futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Özer son olarak Bursaspor'da top koşturdu.

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Son olarak Bursaspor’da forma giyen 35 yaşındaki eski milli futbolcu Özer Hurmacı, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, emeklilik kararını duyuran Hurmacı, başta Aykut Kocaman olmak üzere, forma giydiği takımlar ve taraftarlarına teşekkür etti.

Kariyerinde daha önce 2 kez A Milli Futbol Takımı forması terleten, 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösteren Özer Hurmacı, son olarak geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giymişti. 35 yaşındaki Hurmacı, bu sezon ise bir takımla anlaşmaya varamamıştı.

Özer Hurmacı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Çok değerli spor camiasına, futbol bana çok güzel, çok özel duygular tattırdı. Çocukluğumda, gençliğimde, hayatımın her anında futbol var oldu. Benim içinse artık aktif futbolculuk kariyerimi noktalama vakti. Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygı değer hocam Aykut Kocaman’a; Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini iyi günde kötü günde esirgemeyen başta aileme, tüm taraftarlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Farkında olmadan üzdüğüm, kırdığım, sinirlendirdiğim birileri varsa haklarını helal etsinler. Her son yeni başlangıçlar demektir. Yeni maceralarda görüşmek üzere… Kalın sağlıcakla.”