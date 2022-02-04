Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası eşi tarafından darp edildiğini iddia etti. Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!" ifadesini kullandı.

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Geçtiğimiz yıl boşanma davası haberleriyle gündeme gelen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı arasında sular durulmuyor. Mihriban Hurmacı, iki ay önce boşanmaktan vazgeçtiği Özer Hurmacı’nın kendisini darp ettiğini iddia etti.

Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi. Yaşananları bir televizyon programında anlatan Mihriban Hurmacı “Dün akşam saat 21.00’de Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, Seni gebertirim diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım” dedi.

Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında ‘Kadına şiddete hayır’ hashtagiyle paylaşan Mihriban Hurmacı “Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın!”, “Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim” ifadelerini kullandı.

Vücudunda ve yüzünde ağrıların olduğunu ifade eden Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’nın geçen aylarda yalan haber çıkarttığını belirterek, “Benim ailem Almanya’da yanımda kimse yok! Bu bile beni bu duruma sokuyor artık yeter! Kendisinin insanlara söylediği yalanlardan bıktı. Çocuklarına da bana da arabamı yakarım da vermem çocuklara bir kuruş para göndermem diyor. Geçen aylarda çıkardığı yalan haberi hiç söylemiyorum bile…” diye yazdı. İkili, 2015’te hayatını birleştirmişti.

Mihriban Hurmacı, jandarmaya giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.