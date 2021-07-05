Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı

Antalya’da yaşayan Canan Canpolat, 2 yıl önce halter sporuna başladı. Ailesi, boyunun kısa kalacağı, elini, ayağını inciteceği düşüncesiyle halterle ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen Canan, antrenmanlara devam etti. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde ilk katıldığı turnuvada Antalya 1’incisi olan Canan, aynı yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlarının başarısı üzerine Canpolat ailesi de çocuklarına destek verip, hedeflerine başarıyla ulaşması için yardımcı oldu. Milli takıma seçilmeyi hedefleyen Canan, corona virüsü pandemisi nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldı.

5 LİTRELİK PLASTİK SU BİDONLARIYLA…

Ulusal ve uluslararası turnuvalar iptal edilince milli takım forması giyme hayalini erteleyen Canan, hedeflerinden vazgeçmeyerek evinde antrenman yapmaya başladı. Salgın nedeniyle spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde koşu, cimnastik ve ısınma hareketleri yapıp, su bidonlarıyla ağırlık çalıştı. Demir çubuğa 5 litrelik plastik su bidonları takıp halter gibi kullanan Canan, lastik ipi demir kapıya bağlayarak bacak ve kol kaslarını geliştirdi. Spor salonu kullanımına yönelik kısıtlamaların sona ermesiyle antrenörüyle çalışmalarına hız veren Canan, geçen hafta Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.



‘GÜNDE İKİ ANTRENMAN YAPTIM’

Afyonkarahisar’da 6-10 Temmuz’da yapılacak Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası’na hazırlanan Canan, “2 yıl önce haltere başladım. İkincilik kazandım, sonrasında pandemi nedeniyle salona giriş kısıtlaması oldu. Pandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorum. Bahçede koşup, su şişelerinden yaptığım halterle ağırlık kaldırdım. Formda kalabilmek için günde iki antrenman yaptım. Kısıtlamaların sona ermesiyle salonda çalışmalara başladım. Altın madalya hedeflediğim Türkiye şampiyonasında üçüncülük kazandım. Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Hedefim ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.