Papiss Cisse: ‘Fenerbahçe Türkiye’nin Real Madrid’i’

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan ancak, geride kalan haftalarda bekleneni veremeyen Papiss Cisse, kariyerine ilişkin önemli detayları anlattı. Senegal’in YouTube’da yayın yapan 2sTV kanalına özel röportaj veren 35 yaşındaki forvet, kariyerinin geldiği noktadan memnun oldğuunu söyledi.

Yıldız futbolcu, “35 yaşımdayken Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşına geldiğinde Fenerbahçe gibi bir takımla sözleşme imzalayabildi? Fenerbahçe, Türkiye’nin Real Madrid’i ve 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Bir dönem İngiltere Premier Lig’de Newcastle United forması giyen ve Türkiye’de de Alanyaspor ile mücadele eden Cisse, bugünlere gelebilmek için çok emek verdiğini dile getirdi. “Bu seviyeye gelmek için çok çalıştım” diyen Cisse, “İngiltere’ye gidip yatmadım. Hala sabah erken kalkıyorum, takımla çalışıyorum ve eve geldiğimde de antrenman yapmaya devam ediyorum. Evimde spor salonum var. Tembel biri değilim” ifadelerini kullandı.

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“Bırakmaya hazırım”

Kariyerini noktalamaya hazır olduğunu söyleyen Cisse, “Biliyorum, bir gün kariyerim sona erecek. Mental olarak buna hazırım, kendimi hazırladım. Emekli olmaya hazır olmayan çok fazla oyuncu var, bıraktıklarında da büyük bir şokla karşılaşıyorlar. Uzun zamandır kendime, ‘Papiss, bir gün kapıyı çalacaksın, açacaksın ve başka şeyler yapmak için adım atacaksın’ diyorum. Psikolojik olarak da mental olarak da emekliliğe hazırım. Bugün bile bırakmaya hazırım. Benim hedefim, kapıyı açtığımda başımın dik olması” şeklinde konuştu.

Öte yandan Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Aliou Cisse ile bir sorunu olmadığını söyleyen başarılı forvet, “Cisse benim kardeşim. Beni takıma çağırırsa göreve hazırım. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü ben bir Senegalliyim” diyerek görev verilmesi halinde milli formayı giymeye hazır olduğunu söyledi.

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“Bayern Münih’i reddettim”

Alman devi Bayern Münih’in kendisini transfer etmek istediğini söyleyen Cisse, “2012 Afrika Uluslar Kupası’ndan önce Bayern Münih beni istedi. Menajerim teklifi iletti ama Bayern kupada oynamamı istiyordu. Bu yüzden teklifi reddettim. Menajerime ‘Bayern’i değil Senegal’i seçiyorum’ dedim” sözleriyle transferin neden gerçekleşmedini anlattı.

Fransa’nın Metz takımında parlayan Cisse, 2012 yılında 12 milyon Euro bedelle Newcastle United’a transfer oldu. Deneyimli futbolcu, 2016’da transfer olduğu Çin ekibi SD Luneng’ten ayrıldıktan sonra 2018 yılında bedelsiz olarak Alanyaspor’a imza attı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 19 Süper Lig maçına çıkan Senegalli futbolcu 4 gol-1 asistlik performans sergiledi.