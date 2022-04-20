Para yoksa imza yok

Beşiktaş'ta 3 milyon Euro’ya oynayan Vida’ya 1.5 milyon Euro önerildi. 2 milyon isteyen Hırvat stoperden yanıt bekleniyor. Güven Yalçın da maaşına zam yapılmazsa Almanya’ya dönebilir.

Doğan GÜNDOĞDU

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Süper Lig'de geçen haftayı Giresun beraberliği ile kapatan Beşiktaş dünü izinli geçirirken, yönetimin gündeminde iç transfer var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Domagoj Vida ile pazarlıklar sürüyor. Hırvat stopere sezon başı 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar yanıt bekliyor. Beklentisi 2 milyon Euro olan Vida halen 3 milyon Euro'ya oynuyor. Güven Yalçın ile de henüz anlaşma sağlanamadı. Düsseldorf doğumlu futbolcuya Almanya'dan teklifler olduğu, maaşına zam talep ettiği belirtiliyor.

MULEKA’YA KARTAL PENÇESİ

Beşiktaş’ın, Süper Lig'e gelir gelmez büyük bir çıkış yakalayan Jackson Muleka için nabız yokladığı öğrenildi. Bonservisi S.Liege'de olan Muleka'nın transferine Valerien İsmael onay verirse, yönetim Belçika kulübü ile masaya oturacak.