Paralarını alamayan Ofspor futbolcularından başkana ‘Fesuphanallah’ şarkısıyla gönderme

3. Lig futbol takımı Ofspor futbolcuları ödemelerin düzensizliği nedeniyle başkana şarkılı video çekti. Futbolcular, “Fesuphanallah” şarkısını kendilerine uyarladı. Kulüp Başkanı Olcay Saray, futbolculara, dünyaca ünlü Peaky Blinders dizisinden bir sahne ile yanıt verdi.

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TFF 3. Lig 3. Grup futbol takımı Ofspor A.Ş, resmi Twitter hesabından dün akşam bir video paylaştı. Futbolcular ödemelerin düzensizliği nedeniyle başkana şarkılı göndermede bulundu. Futbolcular, Erkin Koray'ın “Fesuphanallah” şarkısının sözlerini kendilerine göre şu şekilde uyarlayarak kulüp başkanına seslendi:

“Arkası gelmez ödemelerin bıktık illallah / Bize de bir gün peşinat yatar, yatar inşallah / Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah / Yok mu çaresi başkan, fesuphanallah”

BAŞKANDAN ESPİRİLİ YANIT

Kulüp Başkanı Olcay Saray ise kısa süre sonra futbolculara, dünyaca ünlü dizi Peaky Blinders’taki bir sahne ile yanıt verdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bu videoda ise dizinin sözleri şu şekilde uyarlandı:

“Düşünüyorum da kimsenin lanet parası Ofspor'umda kalmadı. Niye kalsın ki? Sözlerimizi tuttuk. Volkan, paralar ödenecek. Mizhat, ödeyeceğiz. Buğra, ödeyeceğiz oğlum. (Adnan seninle özel konuşacağım, dur!) Asla Ofspor size yanlış yapmaz. Siz benim evlatlarımsınız.”