Paris Saint Germain, Achraf Hakimi’yi duyurdu

İtalya Serie A takımlarından Inter’de forma giyen Faslı sağ bek Achraf Hakimi, Fransız devi Paris Saint Germain ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Madrid doğumlu olduğu için İspanyol pasaportu da bulunan Hakimi, 2006 yılında 7 yaşında Real Madrid altyapısına katıldı. 2015’ten itibaren UEFA Gençlik Ligi’nde U19 takımıyla forma giyen Hakimi (16 maç, 1 gol), daha sonra Real Madrid’in 3. Lig’deki takımı Castilla’da mücadele etti.

2017-18 sezonunda A takıma yükselen ve ilk yılında Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Hakimi, sonraki iki sezon için Borussia Dortmund’a kiralık gönderildi. Alman ekibi ile Almanya Süper Kupası kazanan Hakimi, 2020’de İtalya şampiyonluğu yaşadığı Inter’e transfer oldu ve Serie A’da 37 maçta forma giydi (7 gol, 10 asist).

2016’dan beri Fas Milli Takımı forması giyen Hakimi, 36 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Paris Saint Germain transfer için ne kadar bonservis bedeli ödendiğini açıklamasa da, Fransa basınında Inter’in yaklaşık 70 milyon Euro aldığı belirtildi.