Paris Saint Germain’de Lionel Messi ve Mauricio Pochettino gerilimi

Lyon karşısında son dakika golüyle 2-1 galip gelen Paris Saint Germain'de oyundan alınan Lionel Messi ile teknik direktör Mauricio Pochettino arasında yaşananlar büyük şaşkınlık yarattı.

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Fransa Ligue 1’in 6. haftasında Paris Saint Germain, sahasında ağırladığı Lyon’u son dakika golüyle mağlup ederken mücadeleye Lionel Messi ile Mauricio Pochettino arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Sezonun en bomba transferi olarak Barcelona’dan Fransız devi Paris Saint Germain’e gelen Arjantinli yıldız, henüz beklentileri verebilmiş değil. PSG’ye 2+1 yıllık imza atan Messi, Fransız ekibiyle toplam 3 maça çıkarken henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

DEĞİŞİKLİK KARARINA ÇOK ŞAŞIRDI

Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun toplamda 191 dakika süre verdiği dünya yıldızı, Lyon karşısında da sahaya ilk 11’de çıktı ancak dakikalar 76’yı gösterirken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

36’da frikikten bir topu direkten dönen Messi ikinci yarıda kenarda değişiklik için numarası yanınca büyük şaşkınlık yaşadı. Mücadele 1-1 devam ederken galibiyet için baskı kurmak isteyen PSG’de Mauricio Pochettino Messi’yi kenara aldı ve oyuna Achraf Hakimi girdi. Oldukça mutsuz bir ifadeyle kenara gelen Messi oyundan çıkarken hocası Pochettino’ya şaşkın bir bakış attı.

Saniye saniye görüntülenen o anlardan sonra karardan memnun olmadığı net bir şekilde görülen Messi direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Kısa bir süre sonra oyun alanına tekrar gelen Messi yedek kulübesine geçti ve takım arkadaşlarıyla hararetli bir şekilde konuşmaya başladı.

90+4’te Icardi’nib golüyle maçı 2-1 kazanmayı başaran PSG’de Messi’nin sahadan ayrılırken Pochettino ile yaşadıkları muhtemel bir krizin habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı.

‘BAZEN KARARLAR OLUMLU OLUR YA DA OLMAZ’

Lyon galibiyetinin ardından Messi ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Mauricio Pochettino, “Takım ve oyuncular için en iyisini düşünerek seçimler yapmalıyız. Bazen kararlar olumlu olur ya da olmaz ama biz bu kararları vermek için varız. Beğenebilir de beğenmeyebilir de.” dedi.