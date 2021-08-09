Paris’te Lionel Messi üzüntüsü… Binlerce insan bekledi

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu statüsünde bulunan Lionel Messi, Paris'i sokağa döktü. Binlerce insan, stadyum önünde ve havalimanında Arjantinli yıldızın gelişini bekledi.

SOZCU.COM.TR

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Tam 21 yıl formasını giydiği Barcelona’dan sürpriz bir şekilde ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, Paris’te büyük heyecan yarattı. Paris Saint Germain ile anlaşması beklenen 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız için taraftarlar sokağa döküldü. Stadyum önünde ve havalimanında Lionel Messi’nin geleceği umuduyla bekleyen Paris Saint Germain taraftarları, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Taraftarların heyecanlı bekleyişine rağmen Lionel Messi, Paris’e gelmedi. Barcelona’daki evinde fotoğrafları yayınlanan Arjantinli yıldızın, sakin ve neşeli tavırları dikkat çekti. Hala Barcelona’da bulunan Lionel Messi’nin, menajeri ile Paris Saint Germain yönetimi arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının ardından Fransa’ya gitmesi bekleniyor.

Gün boyu stadyum ve havalimanı önünde bekleyen taraftarlar ise, umudu keserek üzüntü içinde dağıldı.

ÜÇ YILDA SERVET KAZANACAK

Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, 34 yaşındaki futbolcunun, Ligue 1 şampiyonu ile anlaşma imzalamaya yakın olduğunu ve 3 yılda net toplam 120 milyon Euro alacağını açıklamıştı. Paris Saint Germain, yaz transfer döneminde adeta şov yapmış ve kadrosunu Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma ile güçlendirmişti.

Fransa ekibi, Lionel Messi transferini de bitirerek, dünyanın en etkili hücum hatlarından birine sahip olmayı planlıyor.

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 7 Ağustos Cumartesi günü takımının Troyes deplasmanından 2-1 galip ayrıldığı maçın ardından yaptığı açıklamada “Messi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri… Her teknik direktör de en iyiler ile çalışmayı ister. Messi paha biçilemez bir futbol değeri” değerlendirmesinde bulunmuştu.