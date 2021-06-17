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Parma, Gianluigi Buffon’u açıkladı: ‘Ait olduğu yere döndü’

İtalya Serie A takımlarından Parma, 43 yaşındaki eski kalecisi Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:07, 17/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Parma, Gianluigi Buffon’u açıkladı: ‘Ait olduğu yere döndü’

Parma altyapısında yetişen ve 1994 yılında ilk kez profesyonel olan 43 yaşındaki Gianluigi Buffon, yıllar sonra eski kulübüne geri döndü.

7 yıl Parma forması giydikten sonra 2001’de Juventus’a transfer olan ve 17 yıl boyunca siyah beyazlı formayı giyen deneyimli İtalyan kaleci, 2018’de PSG serüveni yaşadıktan sonra 2019’da tekrar Juventus’a imza atmıştı.

Kariyerinin son günlerini yaşayan 43 yaşındaki Buffon, altyapısında yetiştiği ve adını duyurduğu Parma’ya ressmen geri döndü. Buffon’un dönüşünü Twitter’daki videoyla duyuran Parma, “Ait olduğu yere, evine geri döndü” ifadelerini kullandı.