Pasquale Sensibile: İçerisinde bulunduğumuz durumu…

Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, takımın içinde bulunduğu durumu hep birlikte düzelteceklerini söyledi.

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Galatasaray’ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Pasquale Sensibile, “Galatasaray'ın çok önemli tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Yeni sportif direktörümüz Pasquale Sensibile: “Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız” pic.twitter.com/kpiTbH8YSn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2022

ÖZGÜR KALELİOĞLU’NDAN SENSIBILE YORUMU

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Pasquale Sensibile ile ilgili dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız.

Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin, Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz.

Teknik direktörümüz Domenec Torrent'in göreve başlamasının ardından, Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir.”