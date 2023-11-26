Patrick Kluivert: 1 puan aldığımız için üzgünüz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, Kayserispor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Yukatel Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kayserispor ile oynadıkları maçta berabere kalmalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Kluivert, maç hakkındaki değerlendirmelerini şu sözlerle ifade etti:

“İlk 15 dakika Kayserispor’un bizden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında maça geri döndük. Eksiklerden dolayı farklı bir kadro ile çıktık. Onların da ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Kayserispor’a karşı farklı bir şekilde oynamaya çalıştık. Maçın geneline baktığınız zaman da 1 puan aldığımız için üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak ve baskı yapsak da rakibin taraftar desteğini alıp sonuna kadar mücadele etmesi 1-1’i getirdi. Maalesef sahadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık.”

Kluivert, takımın maçta üç puan hedeflediğini ancak eksikler ve rakibin direnci nedeniyle bu hedefe ulaşamadıklarını belirtti.

Kayserispor’un ilk dakikalarda üstün oyun sergilediğini kabul eden Kluivert, takımının maça sonradan adapte olduğunu ve iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Ancak maçın sonucundan dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. (AA)