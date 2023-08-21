Patrick Kluivert: İki takım da anlaşırsa neden ertelenmesin

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Avrupa maçlarından dolayı fikstürün ertelenme konusu hakkında yaptığı açıklamada "Ben oynamak isterim ama iki takım da anlaşırsa neden ertelenmesin" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

Skorun doğru bir sonuç olduğunu ifade eden Patrick Kluivert, “Memnun değiliz sonuçtan tabii üzülüyoruz berabere kaldığımız için. Ama son haftalar da yoğun geçiyor. 3 tane önemli eksiğimiz de vardı ama bunların hiçbiri bahane değil. Takımdaki futbolcuların üç günde bir maç oynamaya alışıyor olması gerekiyor. Ankaragücü’nü de tebrik etmek lazım bizim gibi kora kor mücadele verdi. Kazanmak istiyorduk ama genel olarak baktığınızda doğru bir sonuç olarak değerlendirebiliriz” dedi.

“İKİ TAKIM DA ANLAŞIRSA NEDEN ERTELENMESİN”

Patrick Kluivert, Avrupa maçlarından dolayı fikstürün ertelenme durumuyla ile ilgili yöneltilen soruya, “Federasyonun uyguladığı bir fikstür var sonuçta. Ben oynamak isterim ama iki takım da anlaşırsa neden ertelenmesin. Önceliğimiz Genk maçına konsantre olmak ve istediğimizi orada vermek” diye konuştu. (DHA)