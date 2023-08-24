Patrick Kluivert: Saçma sapan goller yedik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Genk maçının ardından yaptığı açıklamada "İkinci yarının başında güzel bir gol attık. Ardından iki faul yüzünden saçma sapan goller yedik" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Belçika ekibi Genk’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığına uğradıkları bir maç olduğunu belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “İlk yarıda zor anlar yaşadığımız dakikalar oldu ama 20. dakikadan itibaren oyuna ortak olduk. İkinci yarının başında güzel bir gol attık. Ardından iki faul yüzünden saçma sapan goller yedik. Önümüzde Adana’da oynanacak bir maç var. Keşke o maç şimdi oynansa çünkü çok sabırsızım. Bütün analizlerimizi yapıp, hatalarımızı düzelteceğiz” dedi.