Patrick van Aanholt: Herkesten özür diliyorum

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt, Hayatspor maçının ardından yaptığı açıklamada özür diledi.

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Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada bir penaltı kaçıran Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt, beIN Sports’a yaptığı açıklamada özür diledi.

Van Aanholt, açıklamasında şunları söyledi:

“Herkesten özür diliyorum. Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Penaltıyı kaçırmam maçın kilit anıydı belki de… Yeni bir hoca ile yeni bir sistemde oynamaya çalışıyoruz. Kerem de güzel bir gol atmıştı. Çok üzgünüm. Çok özür diliyorum. Biz Galatasaray’ız. Takım arkadaşlarımla konuşuyoruz ama şu anda şans bizimle değil. Bunun dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”