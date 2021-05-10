Paul Pogba, Fenerbahçe deplasmanını unutamıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Paul Pogba, Fenerbahçe deplasmanındaki atmosferi unutamadığını söyledi.

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldıza unutamadığı deplasmanın hangisi olduğu soruldu.

Atmosferinden etkilendiği birçok stat olduğunu belirten Fransız yıldız, “Öncelikle Dortmund. Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim…” dedi. Pogba söz ettiği karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak yerini Zlatan Ibrahimovic’e bırakmıştı.

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmada Manchester United’ı sahasında Moussa Sow ve Jeremain Lens’in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.