Paul Pogba’dan Jose Mourinho eleştirisi: ‘Nedenini açıklayamam’

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen Fransız orta saha Paul Pogba, 2016’da transfer olduğunda takımın hocası olan Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

O dönem 89 milyon Sterlin’lik rekor bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olan Pogba, Aralık 2018’de görevine son verilene kadar Jose Mourinho ile birlikte çalıştı.

Sky Sports’a konuşan Pogba, “Bazen Mourinho ile iletişimimiz harika olurdu. Ertesi gün tam tersi şekilde davranırdı. Mourinho ile yaşadığım en tuhaf durum buydu ve nedenini açıklayamam çünkü ben bile bilmiyorum” dedi.

Şimdiki hocası Ole Gunnar Solskjaer’le farklı bir bağı olduğunu söyleyen Pogba, “Ole ile sahip olduğum iletişim farklı çünkü oyunculara karşı gelmiyor. Ole takıma seçmediği oyuncuları artık yokmuş gibi kenarda oturtmaz. Mourinho ile Ole arasındaki fark bu” ifadelerini kullandı.