Paulo Dybala Roma’ya transfer oldu

Juventus'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Paulo Dybala, Jose Mourinho'nun başında olduğu Roma ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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İtalya Serie A ekibi Roma, Juventus’tan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir kulüple anlaşmayan Paulo Dybala’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre transfer bitti. Roma’nın yıldız oyuncu Dybala ile 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandığı aktarıldı.

MOURINHO İLE BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Jose Mourinho ile bizzat görüşen Dybala, Şampiyonlar Ligi’nde olmamalarına rağmen Inter ve Napoli’nin tekliflerini reddetti. Mourinho’nun projesine ikna olan Arjantinli oyuncu bu sabah 09:00’da Torino’dan özel bir uçakla Portekiz’deki Roma kampına hareket etti. Sağlık kontrolünden geçecek Dybala için resmi açıklama bekleniyor.

2015 yazında Palermo’dan Juventus’a 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan golcü oyuncu 5 şampiyonluk yaşadığı Juventus’ta 2019-20 sezonunda yılın oyuncusu seçildi. 7 yıllık Juventus macerasında 293 maça çıkan Dybala 115 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.