Paulo Otavio’nun hareketi olay oldu: ‘Hapis cezası almalı’

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un savunmacısı Paulo Otavio, ligde oynadıkları Hoffenheim maçında Mu’nas Dabbur’a yaptığı hareketle tartışma konusu oldu.

Karşılaşmanın son anlarına 2-1 önde giren Hoffenheim, Dabbur ile kontratak fırsatı yakaladı ve 90+5’te skoru 3-1’e getirme şansı buldu.

Wolfsburg kalecisini de geçen ve kaleye doğru ilerleyen İsrailli futbolcu, Otavio’nun arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı ve golü atamadı. Kırmızı kart gören Otavio, Hoffenheim’ın gol atmasını engelledi ancak 2-1 mağlup olmalarının önüne geçemedi.

Wolfsburg defender Paulo Otávio risked it all

What do you call this move? pic.twitter.com/8Oss5gcMC7

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) March 6, 2021