Paulo Otavio’nun hareketi olay oldu: ‘Hapis cezası almalı’

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un savunmacısı Paulo Otavio, ligde oynadıkları Hoffenheim maçında Mu’nas Dabbur’a yaptığı hareketle tartışma konusu oldu.

Karşılaşmanın son anlarına 2-1 önde giren Hoffenheim, Dabbur ile kontratak fırsatı yakaladı ve 90+5’te skoru 3-1’e getirme şansı buldu.

Wolfsburg kalecisini de geçen ve kaleye doğru ilerleyen İsrailli futbolcu, Otavio’nun arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı ve golü atamadı. Kırmızı kart gören Otavio, Hoffenheim’ın gol atmasını engelledi ancak 2-1 mağlup olmalarının önüne geçemedi.

Wolfsburg defender Paulo Otávio risked it all What do you call this move? pic.twitter.com/8Oss5gcMC7 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) March 6, 2021

Brezilyalı savunmacının yaptığı müdahale kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi ve tartışmaların odak noktası oldu. 26 yaşındaki Otavio’nun hareketi birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, Twitter’da bir kullanıcı “Kırmızı kartı boşverin, hapis cezası almalı” yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar ise, zaten mağlup durumdayken böyle bir hareketin gereksizliği konusunda fikir birliğine vardı.