Pele’nin adı dünyanın en eski statlarından biri olan Maracana’ya veriliyor

Brezilya’da Dünya Kupası’nın efsane maçlarına ve müthiş bir tarihe ev sahipliği yapan ünlü Maracana Stadı’nın adının değiştirilmesine karar verildi… Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi, stadın isminin “Edson Arantes do Nascimento – Kral Pele” olarak değiştirilmesine onay verdi.

Stadyumun yeni adındaki ilk kısmın Pele'nin tam adı olduğu ikinci kısımdaki Rei kelimesinin ise Portekizce'de kral anlamına geldiği belirtildi.

Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen 80 yaşındaki efsane Pele’nin adı artık o stadyumda yaşayacak… Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele’nin isminin stada resmi olarak verilebilmesi için eyalet valisinin de onayının tamamlanması gerekiyor. Son prosedürlerin de tamamlanmasıyla yapımı 1950 yılında tamamlanan 71 yıllık Maracana’nın adı artık Edson Arantes do Nascimento olacak.

TEMELİN ATILMASINDAN 17 SENE SONRA TAMAMLANDI

Stadyum tam olarak 1965 senesinde, temelinin atılmasından 17 sene sonra tamamlandı. 1966 yılında Brezilya’da çok sevilen bir spor adamı olan Mario Filho’nun vefatının ardından stadyumun yöneticileri stada Filho’nun adını vermeye karar verdiler. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan stadın ismi papağandan geliyor… Maracana Brezilya’da bir tür papağan adıdır. Halkın stada Maracana demesinin sebebi ise; Rio de Janeiro kentinde Maracana isimli bir nehrin bulunması ve stadın bulunduğu mahallenin adının Maracana olmasıdır.

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Resmi olarak 180.000 kişi kapasiteli stadyuma, büyük maçlarda 200.000 kişi alınabilmektedir. Ligdeki seyirci rekoru ise Ağustos 1963’te 2-2 biten Flamengo-Fluminense karşılaşmasında 177 bin 656 seyirciyle kırılmıştır. Stadın kapasitesi ilerleyen yıllarda FIFA standartları gereği 95 bine düşürülmüş ve yenilenme için tam 90 milyon dolar para harcanmıştır.

2 DÜNYA KUPASI OYNANDI

Brezilyalı Pele, FIFA Dünya Kupası’nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor. 1950 ve 2014 Dünya Kupası finallerinin oynandığı Maracana Stadyumu, 2016 yılında olimpiyat oyunlarının açılış seremonisine de ev sahipliği yapmıştı. Pele kariyerinin 1000. golünü Santos formasıyla Vasco de Gama'ya karşı 1969'da Maracana'da atmıştı. 80 bin kişilik stadyumun sadece adının değişeceği, çevresindeki spor komplekslerinin mevcut isimlerini koruyacağı kaydedildi.