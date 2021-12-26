Pelkas: Bu gidişatı değiştirmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Pelkas, galibiyet sonrası konuştu.

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Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerek 3 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe’de Dimitrios Pelkas takımının ikinci golünü kaydetti. Sezonun ilk golünü atan Yunan oyuncu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pelkas, “Attığım golden dolayı çok mutluyum. Bu gole ihtiyacım vardı. Geçen yılki gibi Fenerbahçe için daha fazlasını yapmak istiyorum. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmemiş olsak da daha çok çalışarak durumu telafi etmek istiyoruz. Bu gidişatı değiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PELKAS’TAN SEZONUN İLK GOLÜ

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada ikinci golü atan Yunan orta saha Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez golle tanıştı. 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda omzundan sakatlanan Yunan futbolcu, 26 gün sahalardan uzak kalmış ve Teknik Direktör Pereira görev başındayken Pelkas'ı çok tercih etmemişti.

Dimitrios Pelkas, Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil olurken, 73. dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve bu sezon ilk kez gol attı.

Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasını daha önce 14 kez giymiş, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.

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