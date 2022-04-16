Pelkas devam edemedi! Gözyaşlarına boğuldu…

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Yunan oyuncu kenara gelirken gözyaşlarına boğuldu.

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Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Dimitris Pelkas sakatlandı.

Yunan futbolcu, sakatlık sonrası bir süre kendisini denemesine rağmen, oyuna devam edemedi. Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süren sakatlığı sonrası yeni yeni form tutmaya başlayan Pelkas gözyaşlarına boğulurken takım arkadaşları ve tribünler alkışlarla destek verdi.

Fenerbahçe’de Pelkas yerine ise 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.