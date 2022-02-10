Pena, Galatasaray’da mutlu: Gelecek ne getirecek bakacağız

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili olarak, "Dome ve Ricard hoca bana haber verip Galatasaray’da oynayabileceğimi söyledi. Tekliften dolayı çok mutlu oldum ve oynamak için buraya geldim" dedi. Pena, sarı-kırmızılı kulübün bir parçası olmak ve bu armayı taşımanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

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Galatasaray’ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena, GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinden bahseden İspanyol kaleci, “Kontrat açısından bir problemim yoktu. Dome ve Ricard hoca bana haber verip, Galatasaray'da oynayabileceğimi söyledi. Tekliften dolayı çok mutlu oldum ve oynamak için buraya geldim” diye konuştu.

Galatasaray'a kısa zamanda adapte olduğunu söyleyen Pena, “Bafe, Semih ve tüm arkadaşlarımla yaklaşık bir hafta geçirdik. Bu süre içerisinde antrenmanlara gittik, orada birlikte antrenmanlar yaptık. Bunun sonucunda da daha çok yakınlaştık. Takıma alıştım diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Kaleci arkadaşları hakkında ise Pena, “Onlardan da çok güzel geri dönüş aldım. Birlikte antrenman yapıyoruz. Onlar da genç oyuncular. Hemen kaynaştık. Bana yardımcı oldular. Hep beraber güzel çalışıyoruz” dedi.

“BU BÜYÜK KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK BENİ HEYECANLANDIRDI”

Galatasaray formasıyla ilk kez çıktığı Alanyaspor maçındaki performansıyla ilgili konuşan 22 yaşındaki kaleci, “Bu büyük kulübün bir parçası olmak, armayı taşımak beni başta heyecanlandırdı. Maç başladıktan sonra tamamen kendimi maça odakladım. Karşımızdaki rakip de güzel maçlar çıkararak karşımıza geldi. Beraberlik çok kötü bir sonuç değildi. Dolayısıyla ilk maçımdan memnun kaldım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK BİR TAKIM”

İspanya ve Türkiye arasındaki futbol farklılıklarıyla ilgili ise Pena, “Barcelona'da İspanya'da ve dünyada ismi duyulmuş uluslararası çapta büyük bir takım. Galatasaray'da burada aynı şekilde. Türkiye'de ve uluslararası alanda büyük bir takım. Buradaki oyun ile İspanya arasında bazı farklılıklar var. İspanya'da daha çok oyun kurma, daha sakin bir oyun temposu var. Burada oyunlar çok hızlı. Dome hoca, teknik ekip ile birlikte buraya geldi. Onların yapmaya çalıştıkları oyunu da düşündüğümüz vakit, zaman içinde burada benzer şeyler yakalayabileceğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“HEP BİRLİKTE ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ”

Bir kalecinin ayak hakimiyeti ve oyunu başlatma becerisi konusunda Pena, “Barcelona'da bunun üzerine bir felsefe var. Uzun yıllardır ayakla topu çıkarma, oyuna katılan 11. oyuncu olma felsefesi var. Buradaki ekibimizde de benzer felsefe var. Onlar da geçmişlerinde Barcelona'da bulundular. Bu kulübün felsefesinde pozitif bir etki yapacaktır” dedi. Birlikte çalıştığı antrenörlerle çok iyi uyum içerisinde olduğunu söyleyen 22 yaşındaki file bekçisi, “Ricard hoca ile 7-8 yıl bir arada çalıştık. Villarreal'den Barcelona'ya onun sayesinde geçiş yaşamıştım. Onunla yakın bir ilişkimiz var. Bu yakın ilişki ve ondan aldığım desteği oynadığım dakikalarda yansıtmaya çalışıyorum. Fadıl hoca ile ve Ricard hoca ile birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Diğer kaleci arkadaşlarımızla birlikte çok güzel antrenmanlar çıkardığımıza inanıyorum. Gelmeden önce Fadıl hocayı tanımıyordum ama sıcak bir karşılama oldu. Hep birlikte güzel çalıştığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“MUSLERA İLE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile çok iyi ilişkisinin olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Pena, “10-11 yıl burada geçirdi. Şahsi olarak olmasa da onu milli takımdan ve Galatasaray'dan tanıyordum. Bu kulübün içinde çok önemli bir isim. Aynı dili konuşuyor olmamızın da verdiği bir avantaj var. Hemen yakın bir ilişki kurduk. Bana geldiğim günden beri çok yardımcı oldu. Onunla olan ilişkimden çok mutluyum. Aramız çok iyi. İkimizin de amacı kulüp için en iyisi neyse onu yapmak. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“GALATASARAY’DA OYNAMAK HOŞUMA GİDİYOR”

Galatasaray ile sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncu, geleceği hakkında ise, “Barcelona ile anlaşmam gereği onlar izin verdiği için buraya gelebildim. Ben de elit bir takımda süre almak istiyordum. Normalde 30 Haziran'da dönmem gerekiyor. Tabii ki gelecekte burada veya Barcelona'da oynama şansı olabilir. Gelecek ne getirecek bakacağız. Tabii ki burası çok hoşuma giden bir kulüp. Burada oynamak çok hoşuma gidiyor. Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen. Bunu net olarak bilerek oraya gideceğim. Orada ikinci kaleci olarak bulunacağım. Amacım orada tekrar kaleyi korumak olacak. Kulüp için en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada tesislerden, birlikte çalıştığım insanlardan, takım arkadaşlarımdan çok mutluyum. Tabii ki Galatasaray'ın gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Barcelona'ya dönersem orada da mutlu olacağım” açıklamasında bulundu.