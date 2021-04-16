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Penaltıyı kaçıran N’koudou’ya büyük tepki! 17 maç sonra kazandı ama…

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı kaçıran N'Koudou mücadeleye damga vurdu. 17 maç sonra kazanılan penaltıyı değerlendiremeyen Fransız oyuncuya Twitter'da tepki vardı.

Güncellenme: 20:39, 16/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Penaltıyı kaçıran N’koudou’ya büyük tepki! 17 maç sonra kazandı ama…

Süper Lig’in 35’inci haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü’nü ağırladı… Mücadelenin henüz başında siyah beyazlılar Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Halis Özkahya oyunculara VAR kontrolü yapıldığını ve pozisyonun incelendiğini işaret etti. VAR ikazının ardından monitöre giden Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

MENSAH’IN ARDINDAN ŞİMDİ DE N’KOUDOU

Siyah beyazlılarda penaltı atışında topun başına geçen Georges-Kévin N’Koudou oldukça yumuşak bir vuruş yaptı ve kaleci Korcan Çelikay’a takıldı. Maçın henüz başında kaçırdığı penaltı nedeniyle öne geçme fırsatını harcayan Beşiktaş’ta 26 yaşındaki Fransız oyuncuya büyük tepki vardı. 17 maç sonra penaltı kazanan Beşiktaş’ta Ocak 2021’de Mensah’ın Kayserispor maçında değerlendiremediği penaltının ardından N’Koudou ile yine aynı hüsranı yaşadı.

Topu Larin’e bırakmadığı için eleştirilen N’Koudou’nun yaptığı ilginç vuruş tartışmalara neden oldu. İşte sosyal medyada N’Koudou için yapılan yorumlar…


Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu-Hüseyin Çağlar

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