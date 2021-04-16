Penaltıyı kaçıran N’koudou’ya büyük tepki! 17 maç sonra kazandı ama…

Süper Lig’in 35’inci haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü’nü ağırladı… Mücadelenin henüz başında siyah beyazlılar Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Halis Özkahya oyunculara VAR kontrolü yapıldığını ve pozisyonun incelendiğini işaret etti. VAR ikazının ardından monitöre giden Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

MENSAH’IN ARDINDAN ŞİMDİ DE N’KOUDOU

Siyah beyazlılarda penaltı atışında topun başına geçen Georges-Kévin N’Koudou oldukça yumuşak bir vuruş yaptı ve kaleci Korcan Çelikay’a takıldı. Maçın henüz başında kaçırdığı penaltı nedeniyle öne geçme fırsatını harcayan Beşiktaş’ta 26 yaşındaki Fransız oyuncuya büyük tepki vardı. 17 maç sonra penaltı kazanan Beşiktaş’ta Ocak 2021’de Mensah’ın Kayserispor maçında değerlendiremediği penaltının ardından N’Koudou ile yine aynı hüsranı yaşadı.

Topu Larin’e bırakmadığı için eleştirilen N’Koudou’nun yaptığı ilginç vuruş tartışmalara neden oldu. İşte sosyal medyada N’Koudou için yapılan yorumlar…



Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu-Hüseyin Çağlar

Hocam seri bir şekilde Nkoudou çıkar o kadar seri olki sahaya gir kolundan tut çıkart #BJKvANK — FURKAN JK (@LacazetJk) April 16, 2021

Larin istemiş Nkoudou topu vermemiş. Abi bir takımın penaltıcısı nasıl belli olmaz, bu ne rahatlık ya? — Ekrem (@ekremalpay8) April 16, 2021

Yahu Nkoudou kardeşim penaltı kaçar olabilir tamam ama penaltı kaçırdın diye maçı sen almaj zorunda değilsin kardeşim, bir tane orta geçir Allah aşkına ya. — Avfattas (@Avfattas) April 16, 2021

Hayat bazen Ghezzal varken penaltıyı Nkoudou'nun kullanması kadar saçma — Osenebusene (@osenebusene1) April 16, 2021

Şu maçı şu pozisyondan kaybedersek Nkoudou… Şu zamanda şımarıklık yapanı affetmeyeceksin. — Hasan Basri Orhan (@HasanBasri34) April 16, 2021

Nkoudou neye gülüyorsun olum penaltı kaçırdın ve o kadar kötü vurmayı nasıl başarabildin — Furkan (@Furkan_Gulsen7) April 16, 2021

Şeytan size ulaşamazsa hayatınıza Nkoudou ve Mensah gönderir — Duygu (@duygu_JK) April 16, 2021