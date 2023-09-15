Pendikspor Ahmed Hassan’ı kadrosuna kattı
Pendikspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olimpiakos'tan Mısırlı santrfor Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’e yeni yükselen ekiplerden Pendikspor, transfer döneminin son gününde önemli bir transferi duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olimpiakos’un Mısırlı golcüsü Ahmed Hassan’ı kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı.
Pendikspor’un yaptığı açıklamada, “Pendikspor, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan’ı renklerine bağladı.” ifadeleri kullanıldı.
Ahmed Hassan’ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da gösterdiği performans da dikkat çekiciydi. Mısırlı oyuncu, 26 maçta görev yaparak 11 gol atıp 1 asist yaparak etkili bir performans sergilemişti. Pendikspor’un taraftarları, yeni transferin takıma katkı sağlamasını ve hücum hattında etkili bir rol üstlenmesini bekliyor.