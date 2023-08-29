Pendikspor, Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, geçen sezon Eyüpspor forması giyen Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:
“Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!”
Göztepe’den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray’a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor’da geçirmişti.
Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. (AA)