Pendikspor ile Alanyaspor yenişemedi
Sezonun ilk galibiyetini arayan Pendikspor, Alanyaspor karşısında 88'de geriye düşüp 1 puanı 90+3'te buldu: 1-1.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanan mücadele maçın son anlarında atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Tarihinin ilk Süper Lig galibiyetini arayan Pendikspor, oynadığı 3 maçta da gol yemeyen Alanyaspor’un kilidini açmayı başardı ancak galibiyet için yeterli olmadı.
Konuk takım 45. dakikada Efecan Karaca ile penaltıdan yararlanamadı. Alanyaspor 88. dakikada Augusto ile 1-0 öne geçti ancak üstünlüğünü 5 dakika koruyabildi.
Pendikspor oyuna duraklamada giren Berkay’ın 90+3’te attığı golle durumu 1-1 yaptı
Bu sonucun ardından Pendikspor 3 puana, Alanyaspor da 6 puana yükseldi.
Alanyaspor milli takım arasından sonra ligin 5. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Pendikspor da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.