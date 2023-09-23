Pendikspor ile Fatih Karagümrük yenişemedi
Pendikspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma, her iki yarının uzatma dakikalarında gelen gollerle berabere sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasındaki Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Pendikspor’un golünü 45+2. dakikada penaltıdan Oscar Romero, Fatih Karagümrük’ün golünü ise 90+1. dakikada Valentin Eysseric kaydetti.
Bu beraberlikle ligde henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor puanını 4’e, Fatih Karagümrük ise 6’ya yükseltti.
Karşılaşmanın ilk golü ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Ceza sahası içinde Mendes’in Sequeira’ya müdahalesi sonrası Pendikspor ekip penaltı kazandı. Romero’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Fatih Karagümrük, maçın uzatma dakikasında bulduğu golle beraberliği yakaladı. Feghouli’nin pası sonrası ceza yayında topla buluşan Can Keleş’in şutunda, kaleciden seken topu Eysseric tamamladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.