Pep Guardiola: İlkay için Türkiye’ye gitmek istiyordum

UEFA, Manchester City ile Chelsea’nin 29 Mayıs’ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin adresini Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan Portekiz’in Dragao Stadyumu’na taşıdı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin “Taraftarları bu maçın heyecanından mahrum bırakmak bizim için hiçbir zaman bir seçenek değildi ve bu durumu çözüme kavuşturabildiğimiz için çok mutluyum” diyerek açıkladığı değişikliğin ardından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’dan açıklama geldi.

“Türkiye’ye daha önce Şampiyonlar Ligi sayesinde bile gitme şansım olmamıştı” diyen Pep, “İlkay için Türkiye’ye gitmek istiyordum ama UEFA böyle bir karar verdi. Portekiz, Türkiye… Artık karara uymamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Pep Guardiola, Barcelona forması giyerken 1993 ve 1994 yıllarında Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarında İstanbul’a gelmişti.