Pep Guardiola: ‘Yakışıklı olduğum için başarılıyız demek isterdim ama…’

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımdaki futbolculara çok fazla bağırdığı konusunda öz eleştiride bulundu.

Son 19 maçını kazanan ve takımıyla birlikte benzeri görülmemiş bir galibiyet serisine ulaşan Guardiola, oyuncularından daima fazlasını istediğini dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan İspanyol çalıştırıcı, “Bazen oyuncularıma çok fazla bağırıyorum ve bunu yapmamalıyım. Ama kontrol edemiyorum” diyerek şöyle devam etti:

“Oyuncuyken de böyleydim. Kendime karşı sahte biri gibi olmak istemiyorum. Bazen duruma göre daha sakin kalabiliyorum. Çünkü işimi seviyorum, bir yönetici olarak zevk alıyorum ve daha iyi olmak istiyorum. Her zaman daha iyisini elde etmek için ekibi zorluyorum.”

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‘Yakışıklı olduğum için değil…’

Geçtiğimiz günlerde City’nin başarısının ekonomik gücüyle doğru orantılı olduğunu söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, bu konuyla ilgili olarak yeni açıklamalar da yaptı.

“Başarının nedeninin ben olduğuma inansaydım öyle söylerdim” diyen Pep, “Bu başarının arkasındaki nedenin yakışıklılığımdan kaynaklandığını söylemekten mutlu olurdum. Ama öyle değil. Sebebi oyuncular. Teknik direktör olarak 12 yıl boyunca hiç gol atmadım. Asla penaltı kurtarmadım. Bu işin sanatçısı oyuncular. Tek yapabileceğim onlara yardım etmek” dedi.