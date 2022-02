Pepe’ye rekor ceza geliyor! Hakemden mermi sakladı iddiası…

Kariyerine Porto formasıyla devam eden Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Pepe’ye tarihi ceza geliyor. Porto’nun Sporting ile 2-2 berabere kaldığı olaylı maçta 39 yaşındaki stoperin, konuk takımın sportif menajeri Hugo Viana’ya yumruk attığı ve hakemin bunu raporuna yazdığı bildirildi.

Portekiz gazeteleri, şiddet içeren davranışlara sıfır tolerans kararı alan federasyonun, Pepe’ye 2 aydan 2 yıla kadar ceza verebileceğini bildirdi.

Deneyimli savunmacı, İspanya La Liga’da Real Madrid forması giydiği dönemde Getafe mücadelesinde yerde yatan rakibine tekme atmaktan 10 maç ceza almıştı. Porto’nun Sporting ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın son bölümünde çıkan kavgada 4 futbolcu kırmızı kart görürken, 100’den fazla taraftar da sahaya girmişti.

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; maçın 44. dakikasında Sporting ceza alanına giden Pepe, tribünlerden atılan bir nesneyi aldı ancak kimseye göstermemeye gayret etti. Pepe’nin hakemden sakladığı nesnenin tribünlerden atılan mermi olduğu iddia edildi.

Pepe was at the heart of 40-man brawl between Porto and Sporting Lisbon.

The referee handed out FOUR red cards after full-time pic.twitter.com/OuT3UiykNn

— ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2022