Pepe’ye rekor ceza geliyor! Hakemden mermi sakladı iddiası…

Portekiz Ligi'nde Porto'nun Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kaldığı maçta rakip takımın sportif menajerine yumruk atan Pepe'ye tarihi bir ceza verileceği ifade ediliyor.

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Kariyerine Porto formasıyla devam eden Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Pepe’ye tarihi ceza geliyor. Porto’nun Sporting ile 2-2 berabere kaldığı olaylı maçta 39 yaşındaki stoperin, konuk takımın sportif menajeri Hugo Viana’ya yumruk attığı ve hakemin bunu raporuna yazdığı bildirildi.

Portekiz gazeteleri, şiddet içeren davranışlara sıfır tolerans kararı alan federasyonun, Pepe’ye 2 aydan 2 yıla kadar ceza verebileceğini bildirdi.

MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Deneyimli savunmacı, İspanya La Liga’da Real Madrid forması giydiği dönemde Getafe mücadelesinde yerde yatan rakibine tekme atmaktan 10 maç ceza almıştı. Porto’nun Sporting ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın son bölümünde çıkan kavgada 4 futbolcu kırmızı kart görürken, 100’den fazla taraftar da sahaya girmişti.

MERMİ SAKLADI İDDİASI!

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; maçın 44. dakikasında Sporting ceza alanına giden Pepe, tribünlerden atılan bir nesneyi aldı ancak kimseye göstermemeye gayret etti. Pepe’nin hakemden sakladığı nesnenin tribünlerden atılan mermi olduğu iddia edildi.